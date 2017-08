Centro Cultural SESC em Feira quase pronto; falta só Palácio do Menor

As obras do Centro Cultural do SESC em Feira de Santana estão quase prontas.

Mas no Palácio do Menor (ou antigo Hospital da Santa Casa de Misericórdia) cuja restauração e conservação estão inclusas no projeto, ainda não começaram os serviços.

O prédio,tombado como patrimônio histórico, é considerado um dos mais antigos da.cidade, construído com recursos liberados pelo Imperador Dom Pedro II quando de uma visita a Feira.

A obra, que começou há cerca de dois anos, está a cargo da FCK Construção e orçada em cerca de 17 milhões, excluído o valor do imóvel cedido pela Prefeitura de Feira de Santana

A área total é de 6 mil m², sendo 2000 mil m², destinados somente ao restaurante projetado para 2000 refeições por dia. Pelo projeto também existirá um teatro com quase 300 lugares.

O futuro Centro Cultural fica na praça Carlos Bahia, próxima à Catedral de Senhora Sant’Anna.