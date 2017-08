Prefeitura de Antônio Cardoso conclui Plano Plurianual e vai enviar à Câmara de Vereadores

Antônio Cardoso, a 30 km de Feira de Santana, tem agora um Plano Plurianual, resultado de um trabalho elaborado pela Prefeitura após ouvir todas as comunidades do município. O PPA agora deverá ser transformado em decreto lei e enviado à Câmara Municipal para aprovação dos vereadores.

O prefeito Toinho Santiago e a equipe da Prefeitura realizou mais de 10 reuniões com comunidades dos diversos distritos e povoados rurais do município. O trabalho foi realizado durante todo o mês de julho com reuniões nas próprias localidades. De cada local foram escolhidas cinco prioridades que foram levadas à plenária geral.

Antonio Cardoso tem uma população de cerca de 12 mil habitantes, localizado na vale do rio Paraguaçu. Caboronga, Paus Altos, Crumataí, Mangabeira, Travessão, Poço, são algumas das localidades onde ocorreram plenárias.