Museu Itinerante do Cordel, de Jurivaldo Alves, está montado no MAP de Feira

Folheteiro desde menino, quando ajudava o poeta Rodolfo Coelho Cavalcanti a vender seus cordéis na feira livre da segunda-feira em Feira de Santana, Jurivaldo Alves é dono de um ‘Museu Itinerante do Cordel’, composto de inúmeros clássicos dessa legítima literatura popular nordestina que está em exposição gratuita no Mercado de Arte Popular, o MAP de Feira.

O acervo tem também objetos relacionados ao cordel e a um dos temas mais abordados, o Cangaço. Jurivaldo é também um estudioso do cangaço, participante ativo de eventos e seminários sobre o assunto.

Recentemente Jurivaldo foi mostrado em uma reportagem sobre a cultura feirense no programa Mosaico da Tv. Bahia. Vestido como o cangaceiro ‘Lampião’, o folheteiro é sempre atração nos eventos em que participa.

O Museu Itinerante é disponibilizado para as escolas, públicas ou privadas, que desejem trabalhar com a temática da literatura de cordel com a cobrança de uma taxa simbólica.

O contato com Jurivaldo Alves pode ser feito no próprio Mercado de Arte Popular, todos os dias.