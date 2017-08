Comércio do centro de Feira em horário especial até domingo Dia dos Pais

O comércio do centro de Feira de Santana está funcionando em horário especial até sábado, 12, por causa do Dia dos Pais que acontece no domingo,13.

O decreto assinado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, que permitiu a extensão do horário de trabalho, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

No domingo, as lojas abrirão das 9h às 15h e entre os dias 7 a 11, até as 19h. No sábado, das 8h às 15h. O Executivo atendeu a pedidos das representações das categorias patronal e de trabalhadores para autorizar o funcionamento excepcional.

Os patrões deverão pagar as horas extraordinárias, assim como de qualquer outro adicional devido, consoante a legislação trabalhista ou acordo coletivo de trabalho.

As datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal, aumentam substancialmente as vendas no comércio local.