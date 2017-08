Feira de Santana em luto oficial pela morte do Presidente da Câmara

O prefeito José Ronaldo está consternado com a morte do vereador Reinaldo Miranda Filho, mais conhecido no cenário político de Feira de Santana como Ronny. Presidente da Câmara Municipal, ele morreu vítima de uma parada cardíaca, na noite desta quinta-feira, 10. O Município decreta hoje luto oficial de três dias.

Vereador de três mandatos, com mais de 8 mil votos obtidos na última eleição para a Câmara, Ronny era um político promissor, diz o prefeito. “Teria uma longa e certamente vitoriosa trajetória, como já vinha cumprindo. É profundamente lamentável que se vá, assim de forma tão precoce”, analisa o prefeito.

Ronaldo e Ronny eram aliados políticos desde o início da carreira do vereador, ainda quando ocupava cargos de comando em equipamentos da área de saúde do município.

“Como companheiro de jornadas políticas, demonstrava enorme disposição para o trabalho e era muito inteligente. Tanto que galgou rapidamente um elevado patamar na política regional”.

Como vereador e presidente da Câmara, Ronny “sempre foi muito correto, defendendo com muita determinação o interesse público”, avalia o prefeito. “É uma pessa que fará enorme falta para muita gente. Muito querido pela família e pelos amigos. Peço a Deus que conforte a todos eles neste momento profundamente triste para todos nós que convivíamos com ele”.

José Ronaldo cumpre hoje apenas as reuniões que estavam previstas em sua agenda. Suspendeu uma viagem a Vitória da Conquista, onde participaria de solenidade de entrega do título de cidadão conquistense ao seu correligionário prefeito de Salvador, ACM Neto.