Governador Rui Costa entregou ambulância ao município de Anguera

Na manhã desta segunda-feira (14), o governador Rui Costa entregou uma ambulância nova, modelo Saveiro – Volkswagen, para o município de Anguera.

As chaves do veículo, que reforçará o sistema de Saúde do município e da região, foi entregue nas mãos do prefeito Fernando Bispo, do presidente da Câmara Municipal, o vereador Regi, da secretária municipal de saúde, Karine Silva; e do secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Gilson Ferreira.

Após a entrega da ambulância, que vai facilitar o fluxo de pacientes para Feira e para Salvador, o nosso próximo passo em Anguera é melhorar o fornecimento de água, que para o sistema de saúde do município é muito importante, disse.o governador que estava acompanhado do deputado Zé Neto.

“Quero parabenizar o nosso governador Rui Costa pela atenção que tem tido com as questões de Anguera e por todos os municípios do interior, ao nosso secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, pelo trabalho realizado frente à pasta; e ao prefeito Fernando Bispo pela excelente gestão. Por fim, quero reafirmar o nosso compromisso com Anguera de colaborar em tudo que estiver ao nosso alcance para o desenvolvimento do município.”, disse o deputado.

O governador entregou mais 21 ambulâncias para outros municípios.