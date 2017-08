Lula em Feira de Santana participa de ato em defesa da agricultura familiar

Ato de Defesa das Políticas Públicas da Agricultura Familiar e Convivência com o Semiárido é o nome do evento, dia 19, sábado, às 8:30h, que traz a Feira de Santana o pré-candidato a Presidente da República, o ex-presidente Lula da Silva.

O evento será realizado na Estação da Música, tradicional casa de eventos da cidade onde se espera cerca de 4 mil pessoas e é coordenado pelo Fórum Baiano da Agricultura Familiar.

A representante do Fórum, Elisângela Araújo, destaca que os indicadores sociais avançaram e apontam mudanças significativas no meio rural brasileiro:

“A situação de pobreza no campo foi reduzida, as famílias passaram a ter acesso à água, à moradia, à escola, à assistência técnica, às políticas de comercialização. Não podemos aceitar de braços cruzados o desmanche das políticas públicas e programas que já conquistamos nos governos Lula e Dilma. Já perdemos muito com a extinção de

órgãos importantes com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)”.