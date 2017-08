Vereadores escolhem esta semana o novo Presidente da Câmara de Feira de Santana

Os vereadores de Feira de Santana devem escolher ainda esta semana o novo presidente da Câmara de Vereadores do Município.

O cargo ficou vago em decorrência da morte do vereador Ronny Miranda, eleito no final do ano passado para um mandato de dois anos.

O cargo está sendo ocupado interinamente pelo primeiro vice presidente da Mesa Diretiva, vereador Tom Carneiro (PEN) que deverá convocar e divulgar as regras da eleição.

Neste final de semana que passou a movimentação foi intensa entre os políticos e são muitas as especulações.

Na foto, o funeral de Ronny, sexta-feira, saindo da Câmara para o Jardim Celestial.