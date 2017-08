São Roque é ‘sub-padroeiro’ em Antônio Cardoso mas tem feriado municipal

É Nossa Senhora do Resgate a padroeira da antiga paróquia das Umburanas, atual Antônio Cardoso, a 30km de Feira de Santana, mas o prestígio de São Roque cresceu tanto entre os católicos que ele tornou-se um ‘Sub-padroeiro’ e o seu dia, 16 de agosto, nesta quarta-feira, virou feriado municipal.

A ascenção de São Roque nasceu, há algumas décadas, com a descoberta de um olho d’água num local onde uma criança teria visto a figura de ‘um homem com um cachorro e uma cabaça d’água’ atribuída ao santo católico, de origem francesa, protetor de animais.

No local tem construído uma capela com a fonte protegidas por um muro no final de uma rua pavimentada e por onde circulam os romeiros de diversos locais circunvizinhos, todos os anos, no dia 16 de agosto.

O lugar tornou-se uma verdadeira atração religiosa.

Chega-se a Antônio Cardoso pela BR 116 ao Sul de Feira de Santana. O município é conhecido pela tradição pecuária, às margens do rio Paraguaçu e é a terra onde nasceu o mestre de cultura popular Bule-Bule.