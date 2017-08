42ª ExpoFeira em setembro terá sete dias com shows no Parque de Exposição

Adelmário Coelho, Flávio José, Magníficos, Dorgival Dantas e Alcymar Monteiro e mais 22 atrações que animarão as noites no Parque de Exposição João Martins da Silva, durante a 42ª Expfoeira, foram anunciadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na tarde desta terça-feira, 15.

A primeira atração gospel anunciada foi o cantor e deputado federal Lázaro, que tem grande aceitação entre o público evangélico e sucesso de público onde se apresenta. Os outros nomes que cantarão na tarde/noite de domingo serão anunciados nos próximos dias.

Exceto a segunda-feira, 4 de setembro, haverá shows em todas as noites. Serão realizados, portanto, festa em sete dias. E no domingo acontece o tradicional Espaço Gospel. A entrada é gratuita. “São atrações que tem o perfil da Expofeira”, disse o secretário Edson Borges.

Ele destacou que cantores e bandas que tocam apenas forró animarão as milhares de pessoas que tradicionalmente buscam e encontram diversão no Parque de Exposição. E que os nomes da música regional são de grande apelo popular. As atrações regionais serão divulgadas nos próximos dias.

Os nomes anunciados, afirma o diretor do Departamento de Eventos, Naron Vasconcelos, são sinônimos de casa lotada, como vem acontecendo nos últimos anos. “São cantores e bandas que tem a admiração do grande público. E tenho a certeza que todos serão prestigiados”.

O cantor e compositor potiguar Dorgival Dantas, autor de várias músicas que fizeram e fazem sucesso, e tido como “poeta”, dada a temática de amor que impõe nas suas músicas, vai se apresentar pela primeira vez no Parque de Exposição.

ATRAÇÕES

1 – Adelmário coelho

2 – Banda Saia Rodada

3 – Silvano Salles

4 – Naldinho e Leo Rios

5 – Os Clones

6 – Magníficos

7 – Flávio José

8 – Alcymar Monteiro

9 – Dorgival Dantas

10 – Banda 100 Parêa

11 – Felipe Aladim

12 – Luís Rossi

13 – Filomena Bagaceira

14 – Chicana

15 – Wilian de Castro

16 – Léo Ribeiro

17 – Clayton Lima

18 – Balanço Gostoso

19 – Cheiro Perfumado

20 – Banda Vaqueirama

21 – Galeguinho SPA

22 – Banda Bahia Band

23 – Banda lua Cheia

24 – Mazinho Venturini

25 – Jaleco do Pai

26 – Geovane

27 – Caracu com Ovo

SecomFsa/Jorge Magalhães