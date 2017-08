Segunda-feira tem eleição na Câmara de Vereadores de Feira de Santana

O procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Magno Felzemburg reconheceu hoje, em entrevista ao programa matutino Acorda Cidade, o mandado expedido pela Justiça para que seja realizada ‘imediatamente’ a eleição para preencher a vacância do cargo de Presidente da Mesa Diretiva ocorrida com a morte do vereador Ronny Miranda e anunciou que isto acontecerá na próxima sessão do Legislativo segunda-feira, 21.

O embate entre o vereador Tom Carneiro, que exerce interinamente a Presidência e protelava ‘a vacância regimental’ e o líder do governo, Zé Carneiro, pode continuar na segunda-feira com a candidatura do interino.

As especulações em torno desta eleição devem continuar por todo o final desta semana.