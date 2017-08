Evento #obecoénosso bombou mais uma vez em Feira

‘Bombou’ mais uma vez o evento no Beco da Energia, ontem, promovido pelo movimento cultural #obecoénosso de Feira de Santana.

Grafiteiros, músicos, artistas dos mais variados segmentos marcaram presença no evento Jam no Beco, mais um ocorrido no Beco da Energia, no centro da cidade.

A diversidade cultural é a marca desse movimento cultural idealizado por Márcio Punk, que ontem não pode comparecer.

O êxito da festa deve-se também ao apoio da Prefeitura de Feira que disponibilizou equipamentos (sanitários) e gente para a limpeza, como o gari Naldo.