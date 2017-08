Filarmônica 25 de Março acompanhou a procissão em São Roque de Jaíba

Os moradores acreditam que em mais de 100 anos de existência da igreja de São Roque no povoado do distrito de Jaíba ontem (domingo) foi a primeira vez que uma banda de música acompanhou a procissão do santo católico padroeiro do lugar.

São Roque de Jaíba fica a cerca de 12 km do centro da cidade de Feira de Santana.O povoado tem origem numa fazenda cujos proprietários foram os construtores da igreja.

A Filarmônica 25 de Março, regida pelo maestro Antônio das Neves, acompanhou a procissão e em seguida a missa celebrada pelo Frei José Monteiro.

Representando o Prefeito de Feira e a Câmara Municipal estiveram presentes o vice-prefeito Colbert Martins Filho e o vereador Lulinha da Conceição.