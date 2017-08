Noratinho da Pamonha lembrado para dar nome ao viaduto da av. Nóide em Feira

Honorato Alves, o Noratinho da Pamonha foi uma figura popular das ruas de Feira de Santana, cujo pregão que usava para vender suas pamonhas ficou na memória coletiva da cidade.

Oh! Papai me dá dinheiro,

Menino compra pamanha.

Papai tava dormindo

Mainha compra pamonha

Papai já levantou

Mainha compra pamonha

Papai já viajou

Mainha compra pamonha

Mainha, me dá dinheiro

Futuca, mainha, a costela de painho.

Pra painho acordar pra me dá dinheiro

Menino, compra pamonha”.

O artista plástico e professor Gabriel Ferreira lembrou de Noratinho da Pamonha para ser o nome do viaduto que interliga a avenida Nóide Cerqueira e a BR-324.