Roberto Tourinho afasta-se do governo; Ronaldo agora tem oposição na Câmara

Se o vereador Roberto Tourinho (PV) mantiver na prática o que disse hoje, o prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), pode se preparar para enfrentar uma oposição de verdade na Câmara de Vereadores.

O vereador falou claramente na tribuna da Casa e depois a diversos repórteres que a posição política dele agora é de completa independência em relação ao Governo municipal.

Tourinho ficou insatisfeito com a interferência do Prefeito no processo eleitoral de sucessão do presidente falecido Ronny Miranda e anunciou que desde sex-feira protocolou na Prefeitura um documento para Ronaldo entregando os cargos que indicou no governo.

Sem compromisso, Tourinho confirmou que vai agora manter na Câmara uma visão mais crítica e independente sobre as ações e projetos do governo.

Filiado ao PV (Partido Verde) há cerca de seis anos, Tourinho passou 14 anos no PSB(Partido Socialista Brasileiro) e exerceu diversos mandatos na Casa fazendo parte do grupo de oposição aos Prefeitos, inclusive o atual, com quem se aliou em 2012.

A oposição de Tourinho é temida e qualificada. O vereador tem experiência que adquiriu não apenas com mandatos mas também na convivência com seu pai adotivo, José Falcão, falecido no cargo de Prefeito há 20 anos.

Na Câmara de Feira, praticamente, não existe bancada oposicionista, embora exista um vereador eleito pelo PT e mais dois que ensaiam uma oposição que não chega a incomodar e muito menos fiscalizar.