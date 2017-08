‘Feira do Livro’: Reitor da UEFS lamenta a falta de Centro de Convenções em Feira de Santana

O reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Evandro Nascimento, lamentou a inexistência de um Centro de Convenções em Feira de Santana, durante o lançamento da décima edição da Feira do Livro que vai acontecer de 26 de setembro a 1° de outubro.

Evandro comentou que um Centro de Convenções facilitaria a solidificação desse evento voltado para as letras e as artes da cidade e região.

O lançamento aconteceu na manhã desta quinta-feira, no Sesc no bairro do Tomba.

Durante a solenidade aconteceram também duas apresentações musicais e a exibição de um vídeo sobre a Feira do Livro.

Na foto, a Camerata de Sopros da UEFS.