Kbeça faz novos grafites e embeleza o Parque de Exposição para a 42ª ExpoFeira

O artista Kbeça, um dos mais celebrados artistas plásticos de Feira de Santana, fez uma nova série de painéis em grafite nas paredes de seis pavilhões do Parque de Exposição João Martins da Silva, para a 42ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana, que acontece de 3 a 10 de setembro.

No ano passado, o artista homenageou os distritos rurais de Feira (em número de oito) destacando atividades do local. O objetivo, este ano, é homenagear pessoas, instituições e os comerciantes anônimos que contribuíram para o engrandecimento da Expofeira, neste quase meio século de existência.

Eles mostram as baianas do acarajé, vaqueiros e tratadores dos animais, imagens de agricultores, os ‘redondéis’ (arenas onde são realizados os leilões), as barracas, policiais e caminhoneiros.

“Esta linguagem que a gente está usando, a do cordel, se aproxima muito do universo da zona rural”, explica o artista plástico que tem trabalhos espalhados por toda a cidade e até no exterior.

“É uma singela homenagem, um maneira de a gente reconhecer o valor do trabalho individual de cada um deles, que ao longo destas quatro décadas nos ajudaram a fazer a Expofeira. Através destes grafites as pessoas que nos visitam passarão a conhecer um pouco mais da nossa história”, destaca o secretário de Agricultura do município, Joedilson Freitas.

O conjunto de 16 painéis conta a participação deste pessoal que de alguma forma participou do engrandecimento e da história da Exposição Agropecuária de Feira de Santana, diz o secretário de Agricultura, Joedilson Freitas.

O movimento grafiteiro em Feira de Santana é bem ativo e tem contribuído para a humanização e embelezamento de locais da cidade, como o Beco da Energia, sede do maior movimento cultural de rua da Bahia.

Os trabalhos de Kbeça no Parque contaram com a participação da iniciativa privada – a empresa Matiz Tintas.

foto de Washington Nery