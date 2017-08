Pedestal da estátua de Padre Ovídio está apodrecendo; praça foi reformada há dois anos

A Prefeitura de Feira de Santana gastou, há cerca de dois anos, mais de R$1 milhão de reais para reformar a praça Padre Ovídio, localizada ao lado da Igreja Matriz onde nasceu a cidade.

A obra do governo municipal foi recebida com entusiasmo e pelo alto custo foi até considerada como uma reforma “profunda”.

Embora já tivesse um palco o ‘novo’ projeto, de afamado e caro arquiteto baiano, incluiu outro palco muito maior, colocou alguns bancos e pavimentou a maior parte da área de 2 mil metros quadrados.

Mas praticamente deixou de fora a estátua do vigário que dá nome ao local.Ela recebeu apenas ‘uma mão’ de tinta que encobriu o problema revelado agora com o passar do tempo e o desgaste da ‘maquiagem’

O pedestal que compõe a homenagem está apodrecido, com a ferrugem comendo inclusive a base, ameaçando a estrutura e revelando que não foi tão ‘profunda’ aquela festejada reforma.

Mandada construir em Paris, a homenagem ao padre está ali há 115 anos e é a única estátua de corpo inteiro existente na cidade.