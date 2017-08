Universidade Aberta do Meio Ambienta já está funcionando em Feira de Santana

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cidadania Sustentável (UNAMACS), criada pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dá a largada nas suas atividades.

Na manhã de ontem, 24, foi realizada a primeira Reunião de Planejamento Participativo em ações de Educação Socioambental da instituição, para apresentação das primeiras ações a serem executadas.

Já na próxima segunda-feira, 28, será ofertado um Curso de Formação com tema voltado para “Capacitação em Resíduos Sólidos: Destino e Reuso”, das 8h às 16h. Nos dias 14 e 15 de setembro haverá um Curso de Extensão em Ações Estratégicas em Educação Socioambiental, das 8h às 12h.

Um Curso de Extensão em Licenciamento Ambiental será ofertado durante quatro dias (21,22, 28 e 29), das 8h às 12h e das 13h às 17h, e uma Oficina de Compostagem será realizada no dia 25, das 9h às 12h.

As atividades retornam no dia 5 de outubro com Curso de Formação sobre Capacitação em Recomposição Ambiental, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Curso de extensão em Direito Ambiental nos dias 19 e 20 das 8h30 às 13h30 e um Curso de Formação com tema “Organizando Ações de Educação Socioambiental: Agentes Socioambientais Territoriais no dia 26, das 9h às 17h.

Com exceção dos eventos realizados nos dias 28/08 e 26/10, todos são abertos à comunidade e oferecem certificados de carga horária que variam entre 3h e 32h.

Todos os eventos serão realizados na sede da UNAMACS, no Parque da Cidade José Frei Monteiro Sobrinho.

A UNAMACS é a primeira Universidade Aberta do Meio Ambiente da Bahia e do Norte e Nordeste neste formato, para capacitação de cursos e de educação informal, a terceira do Brasil, acompanhada da UMAPAZ (em São Paulo) e a Unilivre (em Curitiba) e a sétima no mundo.

“É um instrumento de política pública e ambiente que a população de Feira de Santana precisa entender e se apropriar para que nós possamos, um dia, chegar no nível da UMAPAZ que recebeu cerca de 100.000 pessoas no ano passado para se capacitarem em diferentes cursos”, afirma Sergio Carneiro, secretário de Meio Ambiente.