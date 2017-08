Vereador ronaldista elogia Embasa e diz que vai ter audiência com Rui Costa

Essa não é a primeira vez que o vereador Zé Curuca ‘provoca’ o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM).

Em certa ocasião declarou que se Ronaldo não fizesse as benfeitorias que solicitava para o distrito de Humildes ele ia procurar um deputado que fizesse. Na época o Prefeito deu uma declaração nada elogiosa contra o aliado:

“Nosso amigo Zé às vezes fala coisas que não pensa”, disse o Prefeito, irritado.

Na tribuna da Câmara semana passada, o vereador surpreendeu outra vez: elogiou a Embasa (órgão do Governo do Estado com quem a Prefeitura de Feira vive em atritos) e anunciou para breve uma audiência dele com o governador Rui Costa (PT).

Ronny [Presidente da Câmara falecido recentemente]estava fazendo essa ponte para que eu pudesse ter uma audiência com o governador. Em breve, a audiência irá acontecer e estarei fazendo novas reivindicações em prol do nosso povo, disse Curuca.

O Prefeito ainda não reagiu, mas Curuca recebeu logo os elogios do único vereador do PT , Alberto Nery.