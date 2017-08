Secretária contraria Comissão e muda regra eleitoral para diretoria de escolas em Feira

A secretária de Educação de Feira de Santana, Jayana Ribeiro, passou por cima de uma decisão da Comissão Eleitoral e modificou a regra estabelecida para eleição de diretorias das escolas públicas municipais, denuncia a APLB de Feira.

Segundo a entidade de classe da categoria feirense, na reunião da Comissão Eleitoral das Eleições de Gestores Municipais de Feira de Santana-2017, realizada na última quarta-feira, 23, ficou definido entre os presentes na reunião da Comissão que os professores com Licenciatura poderiam se inscrever e concorrer à vaga de Diretor (a) de Escola, mas a Secretária, que não compareceu, modificou essa decisão.

A Comissão acolheu posicionamento da Aplb Feira, que através do Oficio N° 069/2017 foi contra a restrição de candidaturas para os Professores Licenciados, já que a restrição da Lei 3.392/2013 está em desacordo com a Lei 01/94 e a realidade social, em vista que o Município não investe e não autoriza a licença para a realização do curso de formação profissional, dentre eles o Curso de Gestão Escolar.

Na quinta-feira, 24, a Secretária de Educação, Jayana Ribeiro, passou por cima da decisão tomada pela Comissão.

A APLB aguarda agora um parecer da Procuradoria Geral do Município.As eleições estão marcadas para o próximo 22 de setembro.

Na foto, a Secretária de Educação do Município e a presidenta da APLB de Feira, Marlede Oliveira.