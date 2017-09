Rádio Educadora da UEFS vai melhorar o nível do radialismo em Feira de Santana

Com as exceções pontuais e notórias de alguns programas – que aqui não cabem ser destacados – , o nível do conteúdo do radialismo hoje em Feira de Santana não é dos melhores embora acolha muito bem as demandas mais genéricas da comunidade.

A possibilidade de implantação de uma Rádio Educadora na Universidade Estadual de Feira de Santana pode fazer um diferencial significativo na qualidade dos conteúdos radiofônicos veiculados no Município.

Esta semana o reitor da Universidade, Evandro Nascimento, esteve em Brasília tratando desse assunto que se arrasta há alguns anos no Ministério das Comunicações.

O reitor ouviu do ministro Gilberto Kassab sobre a expectativa de que até abril o pedido de licença da emissora feito pela UEFS esteja homologado pelo Congresso Nacional.

A UEFS já possui um canal de tevê web, Tv Olhos D’Água que tem despontado como excelência na confecção de reportagens culturais e informativas dirigidas à formação de uma melhor cidadania feirense.

Depois de homologado no Congresso, caberá à UEFS colocar no ar a Rádio Educadora em Feira de Santana.

A cidade precisa.