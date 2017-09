Conheça a Banda da inauguração do Cajueiro Convenções em Feira de Santana

_“Repertório, estilo e qualidade musical à altura dessa noite memorável”_ , comenta a publicitária Gilmara Almeida, presente no evento da última quarta-feira (30), na inauguração do Cajueiro Convenções, espaço restaurado pelo empresário Jodilton Souza, presidente do Grupo Nobre.

A banda Baiana Bossa trouxe Caymmi, Tom Jobim, Chico Buarque, Dominguinhos, Noel Rosa, Adoniran Barbosa, a bossa nova, o samba, o lounge music e o talento da cantora Lorena Porto.

A formação de músicos tem o guitarrista Cid Fiuza como diretor musical, Anselmo Roberto (contrabaixo), César Miranda (bateria) e contou com a participação especial do pianista Thiago Carvalho.

É possível conhecer esse trabalho musical, a partir do dia 14 de setembro, na primeira temporada do projeto Quinta dos Bossais que acontece no Cúpula do Som Studio Bar, às 20h, toda quinta-feira.

Para quem deseja levar a Baiana Bossa para seu evento, casamento, formatura etc, é só entrar em contato com a equipe do Culturasss, produtora da banda, pelo número 75 99191.5071 ou pelo e-mail contato@culturasss.com.br. Mais informações pelo site www.baianabossa.com.br.