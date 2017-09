Festival de Teatro traz a alegria dos palhaços para Feira de Santana

Quando outubro chegar Feira de Santana vai se tornar a ‘Cidade do Teatro’. No dia 1° será aberto oficialmente o 10° Festival de Teatro de Feira de Santana, o Fenatifs, que este ano destaca a palhaçaria, a alegria do teatro circense.

Serão mais de 200 espetáculos nos mais variados teatros e espaços da cidade. Até a Lagoa Grande e a Feirinha da Estação serão ocupados pela troupe da palhaçaria.

Tem palhaço, tem palhaça, e tem espetáculo para todos os gostos e idades.

Grupos teatrais de todo o Brasil, de norte a Sul, se encontram aqui em Feira durante a programação que vai de 1° a 30 de outubro.

No sábado a Cia de Teatro Cuca lançou a programação do Fenatifs em um animado café-da-manha no Centro Universitário de Cultura e Arte, com a presença da atriz Eugênia Millet que ministrou uma oficina.

A programação completa, com nomes, locais, datas e horários das apresentações estão aqui (clique)