Ausência de Colbert em almoço na ExpoFeira é atribuída à prisão de Geddel

A ausência do vice-prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (PMDB), hoje no tradicional almoço do Governo Municipal com a imprensa na ExpoFeira, foi atribuída ao fato da prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, líder do partido no Estado e principal responsável pela aliança de Colbert com o prefeito José Ronaldo (DEM).

A ‘discrição’ de Colbert chamou a atenção porque ultimamente foram acentuadas as suas aparições em eventos e encontros ao lado do Prefeito.

Sua presença certamente chamaria a atenção por causa da prisão do líder peemedebista e naturalmente seria alvo de indagações e entrevistas.

O almoço acontece todos os anos e a ele comparece quase todo o Governo, inclusive vereadores.

AExpoFeira vai até domingo.