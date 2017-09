Eleito o novo Conselho de Cultura de Feira de Santana

Uyatã Raira, Tonho Dionorina, Viviane Macedo, Tércia Souza, Ran Rainha Psy, Ed Machado, Pedro Henrique Caldas, Ícaro de Oliveira, Henrique Motté, Guda Moreno, Ivan Coelho são novos conselheiros de Cultura de Feira de Santana eleitos no sábado (9), no teatro do Maestro Miro, em uma assembléia que começou com inscrições pela manhã e terminou à noite com o resultado oficial da eleição.

Na foto, aparece também (primeiro à esquerda) o secretário de Cultura, o jornalista Edson Borges que presidiu a mais concorrida eleição desde a criação deste Conselho.

O processo transcorreu sem maiores incidentes, afora o ‘mico’ de um dono de gravadora local que tentou impedir a democratização da votação e se retirou, sozinho, do recinto (para alívio da grande maioria presente) mas xingando a platéia, artistas e organizadores.

As produtoras Aloma Galeano e Maylla Pita conduziram o processo de escolha que transcorreu sem contratempos até o final.

Foram escolhidos dois representantes por cada área, à exceção do ‘Teatro’ e a área de Literatura que (ainda) é uma indicação exclusiva das duas ‘Academias de Letras’ da cidade.

O segmento de Dança, (apesar de ter sido excluído, ‘misteriosamente’, da composição do Conselho) foi absorvido com uma representante em uma das áreas com o compromisso coletivo de reinclusão da categoria em uma representação própria.

Embora tenha havido avanço no sistema eleitoral ele ainda é pouco abrangente e cheio de falhas, como reconheceu a maioria dos presentes.

As inscrições para votar ou ser votado limitam a participação da comunidade e as exigências documentais ainda constrangem pessoas interessadas em participar.

As mudanças devem continuar a serem feitas para maior democratização.

Pelo perfil público de alguns eleitos o Conselho não será de maneira nenhuma apático.

Dentre esses perfis está o conselheiro Ran Rainha Psy, eleito no segmento de ‘Identidade e Diversidade Cultural’, que demonstrou poder de mobilização e tem um histórico de ativismo que ultrapassa as fronteiras do estado.E Uyatã Raira, um dos mais inquietos talentos da nova geração de músicos performáticos da Bahia.

O Conselho eleito começa atuar, ao contrário dos anteriores, com um Plano Municipal de Cultura já em vigência.

A Secretaria de Cultura deve oficializar no Diário Oficial o novo Conselho e divulgar a data de posse nos próximos dias.

foto de Joilson Santos