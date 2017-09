Para o Governo a ExpoFeira bateu recordes em negócios e quantidade de animais

Para o Governo de Feira de Santana o volume de negócios diretos fechados durante a 42ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana, encerrada no domingo, 10, foi superior entre 10% e 15% em relação ao ano passado.

“Foi uma Expofeira com quebra de recordes na participação de animais, de compra e vendas, mais a participação do público”, comemora o secretário de Agricultura, Joedilson Freitas.

Ele enfatizou que os números o deixaram extremamente satisfeitos. “Os resultados foram positivos”.

Estima-se que o total de vendas passou de R$ 6,5 milhões. “São números que refletem o momento vivido por nossa economia. Mesmo tímido, houve um crescimento, que nos anima para os resultados futuros, como as compras que serão fechadas a partir das negociações iniciadas no Parque de Exposição”.

O secretário aponta a participação de mais de 1,7 mil animais, os recordes das presenças de pôneis – que se tornou uma das mostras da raça mais importantes do país, com as presenças de criadores de vários estados, o número de minibovinos e a disputa do team penning com mais de 300 senhas, que tornou a etapa mais disputada do Campeonato Baiano.

Ele também destacou a participação do agente financeiro, que deverá fechar negócios que superam R$ 1,5 milhão, mais as vendas de máquinas e implementos agrícolas, além dos leilões onde giraram algumas centenas de milhares de reais, além das vendas diretas entre os produtores. “Sem dúvidas os números são grandiosos”.

Joedilson Freitas aponta outro recorde: o de visitantes. “Não tenho como não duvidar que bem mais de 300 mil pessoas estiveram no parque nestes oito dias”. E vê outro bom desempenho: “os barraqueiros e os pequenos comerciantes obtiveram bons resultados, acredito. Mas este é um faturamento que a gente não tem como contabilizar”.

Para ele, o feriadão e as boas atrações musicais levaram as pessoas ao Parque de Exposição João Martins da Silva. Usou uma expressão rural para explicar o porquê da presença da multidão.

“A Expofeira tem dupla aptidão: negócios e lazer. Foi o que aconteceu”.