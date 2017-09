O Diretório Acadêmico do curso de Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) começou a semana de recepção aos novos alunos (calouros) com uma mesa de conversa com a presença dos professorxs Jhonatas Monteiro, Linna Ramos e Andrea Mattos.

A semana continua até sexta-feira. Veja a programação no cartaz: