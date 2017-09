MOC faz 50 anos e recebe homenagem da Assembleia Legislativa da Bahia

Em homenagem aos seus 50 anos, o Movimento de Organização Comunitária (MOC) terá uma celebração em uma sessão solene nesta quinta-feira, 14, às 15h, no plenário principal da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, com uma iniciativa do deputado Gika Lopes e a deputada Fátima Nunes.

Os participantes do MOC serão representados por homens e mulheres do campo, adolescentes, empreendedores econômicos solidários, agricultores, famílias, profissionais de ensino, movimentos sociais e comunicadores comunitários, que irão relatar como a história da ação contribuiu para mudar as suas vidas.

Em uma mesa o mote será o tema “Contribuições da caminhada do e com o MOC para a Construção e Fortalecimento de um Sertão Justo”, com as participações de secretários estaduais, deputados, representantes de Redes, Fóruns e diretores do Movimento que farão a abertura e o encerramento do evento.

MOC – O Movimento de Organização Comunitária, criado em 1967, é uma entidade civil, de direito privado, para fins filantrópicos e não econômicos, de caráter beneficente, educacional, voltado para o desenvolvimento sustentável da sociedade humana. Inicialmente, o MOC surgiu com o objetivo de organizar as comunidades carentes de Feira de Santana.

Com o passar do tempo, a ação ganhou espaço e foi se ampliando para as comunidades rurais do semiárido baiano e atualmente está presente no Território do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão.