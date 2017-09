Zé Neto dialoga com a Caixa sobre quitação de imóveis em Feira

Na manhã desta quinta-feira (14), o deputado estadual Zé Neto deu sequência à reunião que foi realizada no mês de Julho em Brasília, na Empresa Gestora de Ativos da Caixa Econômica Federal (Emgea), visando retomar as negociações com mutuários e moradores dos conjuntos residenciais financiados pela Caixa Econômica Federal.

Zé Neto esteve com o Gerente de construção da Caixa, Gilberto Reis, na superintendência da Caixa, em Feira.

O principal objetivo do encontro foi fazer um cronograma de ação para os conjuntos que ainda sofrem com a inadimplência, execução e retomada de imóveis de seus moradores e mutuários.

Na ocasião, ficou definido que até a primeira quinzena de outubro, depois de reuniões que devem ser processadas nos diversos conjuntos que estão com problemas, será feita a entrega de uma lista de pendências para serem tratadas, pontualmente, conjunto a conjunto, mutuário a mutuário, em sintonia com a GILIE – Gerência de Alienação da Caixa – como também a Emgea, que ainda detém um bom número de imóveis, que estão prontos para serem negociados e precisam agora do processamento das informações para que os mutuários e moradores sejam atraídos à negociação.

Zé Neto relata que esse é um acompanhamento que ele faz há mais de duas décadas.

“Acompanho essa situação de habitação do nosso município desde 1990 e especialmente com relação ao Conjunto Feira IX, que foi entregue em 91, os problemas enfrentados não foram poucos e, até hoje, alguns deles perduram.No geral, nós chegamos a ter 21 mil mutuários inadimplentes em Feira de Santana, no curso de todo tempo de existência da Caixa Econômica no processo de financiamento, desde quando era BNH. Ou seja, 21 mil famílias deviam à Caixa Econômica há mais ou menos 12 anos atrás e depois da chegada do presidente Lula ao poder esse número caiu para pouco mais de mil famílias. Inclusive, a última vez que estive na Emgea, esse número já estava na casa dos 964 imóveis que corriam o risco de serem executados. Houve um avanço grande nas negociações e a Caixa, com certeza, teve um papel fundamental nesses diálogos que proporcionaram a quitação de mais de 20 mil imóveis em nosso município”.

O deputado também pontua que a situação dos conjuntos como Feira IX, Viveiros, Expansão, inclusive, situação no Viveiros e na Expansão se deu em função de erros na transmissão de informações do município para a Caixa Econômica. “Agora nós estamos retomando esses diálogos para que possamos fazer com que tenhamos ainda mais êxito na quitação desses imóveis, com valores menores, que possam estar ao alcance daqueles que residem nas unidades”, explicou.