Quixabeira faz samba-de-roda neste sábado contra extinção do Centro de Abastecimento de Feira

Enquanto a Arquidiocese de Feira de Santana e suas inúmeras pastorais, a subsecção da Ordem dos Advogados e outras instituições da cidade se omitem, o famoso grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha solidariza-se com a luta contra a extinção do Centro de Abastecimento e o processo de expulsão dos permissionários da área de artesanato daquele equipamento público de 40 anos de idade.

Neste sábado, a partir das 9 horas, o grupo, um ícone da cultura popular da Bahia, faz uma roda de samba na área livre do artesanato no ‘Sarau do Centro’, uma iniciativa de apoio à permanência do setor ameaçado com a construção de um shopping no local.

A área do artesanato já se encontra praticamente isolada pela obra que tenta avançar sobre os boxes mas tem encontrado uma resistência diuturna dos comerciantes e apoiadores .

O silêncio e a omissão das instituições humanitárias ou religiosas de Feira de Santana sobre o assunto são vergonhosos.

O shopping em construção no Centro é a primeira ação articulada pela Prefeitura para a extinção total daquele equipamento construído para substituir a feira livre que era realizada no centro da cidade.

A construção já ocupa boa parte da área, inclusive a do estacionamento que existia na frente do galpão de carnes, principal entrada do Centro de Abastecimento.

O shopping é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e um grupo empresarial mineiro que incorporou a área pelo valor de 13 milhões de reais como contrapartida do Município.