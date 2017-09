Ex-prefeito de Feira Tarcízio Pimenta confirma candidatura a deputado estadual

O ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcízio Pimenta confirmou, neste domingo, ao jornalista Adilson Simas que será candidato a deputado estadual na próxima eleição que deve ocorrer em 2018.

“Pensei comigo, imaginando o desespero dos concorrentes: Tarcizio tem votos pessoais, conhece os quatro cantos da cidade. É chegado a passar sebo nas canelas, levantar poeira nas estradas para visitar compadres, comadres, afilhados e pacientes na cidade e no campo. É um bicho!”, relatou o jornalista que junto com o ex-prefeito participaram do programa dominical do radialista Silvério Silva.

Tarcizio foi eleito em 2008 pelo DEM. Apesar de aparentes discordâncias, e da candidatura à reeleição, manteve-se fiel ao grupo de José Ronaldo até o fim do mandato: apoiou Ronaldo em 2010 para o Senado e manteve durante os quatro anos a mesma estrutura e ‘filosofia’ de governo (inclusive secretários e cargos de confiança que hoje continuam na Prefeitura).

