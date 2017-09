Tino, o baleiro que ‘quase’ foi Prefeito de Feira de Santana

Rimos muito ontem lembrando a surpreendente ‘candidatura’ de Clementino (Tino) a Prefeito como uma opção popular a quase duas décadas de domínio político do grupo de José Ronaldo (DEM) em Feira de Santana.

A ‘candidatura’ de Tino foi lançada por ele, ano passado, como uma brincadeira mas chegou até as páginas do jornal ‘A Tarde’ em Salvador e fez um secretário de Ronaldo ir até o trabalho de Tino ‘tirar a limpo’ a história e convidá-lo para ingressar no grupo do Prefeito…

Serviu também,me dizia Tino ontem no Mercado de Arte Popular, para constatar o extremo fisiologismo da população.Tino passou a ser alvo de pedidos para pagar conta de luz,água e botijão de gás…

Dono de uma banca de doces e refrigerantes na esquina do Bispado, rua Castro Alves – avenida Getúlio Vargas, o baleiro foi assediado por ‘eleitores’ querendo beber água ‘de graça’.

O povo é f…