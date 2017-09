Designers baianos Bruno e Dandara são destaques no exterior

Os designers baianos Dandara Almeida e Bruno Biano encontram-se no exterior para apresentação do Salazz um projeto educacional do estúdio de design Voulta na Espanha, França e em Portugal.

Este projeto é um dos seus experimentos educacionais – ONTEM, HOJE É AMANHÃ – com foco na difusão do design gráfico brasileiro, produzido nas décadas de 60 e 70, através do olhar, da vida e dos trabalhos desenvolvidos pelo artista gráfico e visual baiano Rogério Duarte.

Em cada país será desenvolvido um talk & mesa redonda e um poster workshop, além de uma premiér especial do filme “Rogério Duarte o Tropikaolista” do diretor e cineasta Walter Lima, ainda inédito no Brasil.

A abertura da apresentação do projeto foi no domingo (17) no Instituto Europeo di Design em Madrid- IED e prossegue hoje (18).

Os designers baianos Dandara Almeida e Bruno Biano seguem com a programação do Salazz para a França em Paris, na Maison du Bresil, nos dias 26 a 28 deste mês e encerrando o Sallaz nos dias 02 e 03de outubro em Porto-Portugal na cidade de Porto.

A Voulta é um estúdio de design brasileiro baseado na Bahia, com a direção de Dandara Almeida e Bruno Biano e atua no mercado desde 2009.

O evento conta com a parceria do ESAD Matosinhos (ESAD College of Art and Design) em Porto, IED (Instituto Europeo di Design) em Madrid, e a Centre de Culturel du Brésil, Maison du Brésil e Maison de l’Amérique latine com apoio financeiro do Fundo de Cultura e Governo do Estado da Bahia.