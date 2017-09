Aberto do Cuca nesta quinta: um dia de artes em Feira de Santana

Nesta quinta-feira (21), a partir das 8 horas, no Centro Universitário de Cultura e Arte

(Cuca) , o público poderá acompanhar apresentações de dança, teatro, música, workshops e oficinas artísticas.

As atividades farão parte de mais uma edição do “Aberto do Cuca”, que tem como objetivo oportunizar, evidenciando a diversidade de linguagens, a divulgação das produções de quem trabalha com arte e cultura.

Todos os anos o Aberto costuma reunir um público aproximado de 3.000 pessoas ao longo do dia.

O evento, que tem entrada franca, acontece sempre em setembro, em comemoração ao aniversário do Cuca.

As atividades devem se estender até as 21 horas.

Confira aqui a programação completa: https://issuu.com/ar tefinalcuca/docs/folheto_abert o_-_final