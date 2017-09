Pulverografia de Márcio Punk participa do ‘Grafitaê’ no Colégio Hilda Carneiro em Feira

Lançado em maio pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o #Grafitaê está colorindo as escolas da rede da capital e do interior, tendo o grafite como principal ferramenta de expressão visual.

O projeto já chegou em Feira de Santana e no sábado passado o artista Márcio Punk com a arte da ‘Pulverografia’ , iniciou oficinas no Colégio Estadual Hilda Carneiro em Feira de Santana.

Neste sábado, Márcio volta ao Colégio para mais uma interação artística com os estudantes e na próxima semana ele estará no Colégio João Barbosa, no bairro do Tanque da Nação.

A ‘Pulverografia’ é uma técnica artística criada e utilizada pelo artista há mais de 20 anos, utilizando lixo e sucatas como moldes e uma pequena ‘bomba’ que pulveriza a tinta. (saiba mais clique aqui).