Cuca promove mais um ‘Aberto’ em Feira e atrai multidão de jovens

Jovens de todas as ‘tribos’, arte de todo tipo, ontem no Centro Universitário de Cultura e Arte no centro da cidade de Feira de Santana.

O evento abre as portas do espaço durante todo o dia com uma variada programação que inclui oficinas e apresentação de shows, teatro e diversas manifestações artisticas.

No Cuca está também o importante Museu Regional de Arte, o MRA, que abriu suas portas a um público massivamente de jovens.

O interior do Museu tornou-se um atelier de música e pintura. Artistas plásticos como Márcio Punk, pintaram telas enquanto bandas tocavam.

Lá fora no teatro de arena a banda Chuá de Cabaça foi uma das que fizeram shows para a moçada, além do popular reggaeman Jorge de Angélica, entre outros.