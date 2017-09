Prefeitura planta árvores frutíferas em parques e avenidas de Feira de Santana

Até o final desta semana, parques e avenidas de Feira de Santana ganharão mais de mil novas árvores, sendo que aproximadamente 40% são frutíferas e os 60% tem características de arborização e revegetação.

Nesta quinta-feira, 21, comemorou-se o Dia da Árvore.

As árvores serão plantadas no Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho, e nas avenidas Maria Quitéria e Ayrton Senna.

Outras 300 mudas de rosa graxa, espécie ornamental, serão plantadas nas avenidas Ayrton Senna e Fraga Maia. De acordo com o diretor, metade das novas árvores foi produzida no viveiros localizado no Parque da Cidade e a outra é resultado de doações feitas ao município.

As frutíferas tem como objetivo de dentro de mais alguns anos, quando iniciarem a produzir, oferecer alimentos e atrair pequenos animais e pássaros ao parque.