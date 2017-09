Terror e impasse na obra do ‘shopping popular’ no Centro de Abastecimento

Sábado à noite mais um episódio na novela que se desenrola no cenário do Centro de Abastecimento com a construção de um ‘shopping popular’ do grupo empresarial Uai, do empresário Elias Tergilene.

A obra quer avançar sobre a área do artesanato onde artesãos com lojas no setor resistem em desocupá-la. Questionada por diversos setores a obra já sofreu diversas tentativas de embargo sem sucesso.

No sábado, operários da construtora (cujo nome ninguém sabe) e membros da Guarda Municipal fizeram outra ação invasiva e com uma máquina retroescavadeira derrubaram imóveis dentro da área.

Segundo os comerciantes, cadeados de lojas com mercadorias foram arrombados mas eles não conseguiram registrar o fato na Polícia.

Essa não foi a primeira vez que os operários e Guarda Municipal trabalharam à noite para surpreender os artesãos que fazem,inclusive,vigílias para manter o espaço onde trabalham há cerca de 40 anos.

Ontem o deputado Zé Neto foi ao local, onde gravou um vídeo com 6 minutos de duração.O líder do governo disse que vai denunciar o caso na Assembleia e responsabilizou diretamente o prefeito José Ronaldo de estar ‘tocando o terror’ no centro de Abastecimento.