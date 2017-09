Parte do teto cai sobre mesa de palestrantes na Feira do Livro em Feira

Por pouco um pedaço do teto que despencou não atingiu a cabeça da pessoa representante da Editora da UFBA e de outros palestrantes que participavam de uma mesa de debates hoje pela manhã na Feira do Livro, em um dos estandes armados na praça do Fórum, em Feira de Santana.

O acidente fez todos se levantarem da mesa e terminarem o evento de pé, sob um buraco que deixou à mostra a fiação do equipamento.

A infraestrutura da Feira do Livro, que completa 10 anos, é responsabilidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e é contratada através de licitações realizadas pela instituição.

O estande onde aconteceu o acidente é utilizado como auditório para palestras e mesas de debate do evento que vai até domingo.

O evento ocupa toda a praça com diversos outros estandes utilizados por editoras e expositores.

A maioria dos visitantes da Feira é de estudantes da rede pública municipal e estadual.