Vai começar em Feira de Santana a festa do teatro infantil brasileiro

A 10ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana começa neste final de semana, prosseguindo até o dia 12 com a realização de mais de 60 apresentações de grupos de nove estados do país.

Este ano o Fenatifs faz reverência ao circo, e ao palhaço, como partes integrantes do teatro. Reunindo grandes figuras de renome nacional que trabalham com essa linguagem. Fortalecendo o intuito do festival em valorizar, e reconhecer, a importância da arte circense para a cultura, sem perder o seu fundamento em ser plural, o festival reúne ainda outras grandes atrações de diferentes linguagens artísticas.

Além dos espetáculos, teremos quase 30 atividades paralelas, entre debates, oficinas, shows, filmes e rodas de bate-papo. As ações do Fenatifs deste ano serão promovidas em 21 espaços de Feira de Santana e região (teatros, praças, escolas, centros culturais), com a expectativa de atender a mais de 15.000 pessoas.

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015), com sede e foro na cidade de Feira de Santana – BA.

