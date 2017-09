“Você prefere matar sua fome ou comprar um conversor digital ?!, por Galeguinho Spa

Minha humilde opinião !!!

Fico imaginando como vai ser a vida das pessoas que n tem condições de comprar o conversor digital, pq hj às 00:00 hrs será desligado o sinal analógico, então você que tem a tradicional Tv de tubo vai ficar no vexame.

Sabemos que a evolução é necessária, entretanto seria necessário um planejamento de políticas públicas assistêncialista, visando principalmente as camadas sociais mais desfavorecidas.

Segundo o Site de notícias G1 a Bahia é o estado brasileiro com a maior concentração de pessoas em situação de extrema pobreza (2,4 milhões), de acordo com dados Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Agoraeu lhe pergunto ?! ? vc prefere matar sua fome ou comprar um conversor digital ?

Galeguinho Spa