Reforma no telhado do Feiraguay começa próxima segunda-feira

As obras de reforma do telhado do Feiraguai, um dos mais requisitados centros de comércio popular de todo o Estado, serão iniciadas na próxima segunda-feira, 2, com o deslocamento de 120 proprietários de boxes para ruas laterais.

O Feiraguai será coberto com telhas termoacústicas (tipo sanduíche) com a instalação de uma claraboia se estendendo por todo o corredor central.

A primeira etapa será entregue até o dia 15 de novembro.

Segundo Sandro Santana, vice-presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana (AVAMFS), “os comerciantes deslocados nesta primeira fase retornarão aos sete corredores reformados, sendo que as obras serão interrompidas até dezembro, em vistas do período natalino”.

As três etapas seguintes, paulatinamente, serão reiniciadas a partir de janeiro, sempre obedecendo o deslocamento dos comerciantes dos corredores atingidos pelas obras para as ruas próximas, “onde foi criada a estrutura de um outlet center, com demarcação de boxes, iluminação adequada, e piso coberto com paletes para dar mais conforto aos consumidores”, assegurou Santana.

As obras consumirão recursos da ordem de R$ 1,5 milhão.