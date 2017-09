Tv Pública e Redes Sociais em debate hoje na Feira do Livro

Como parte das ações que marcam os 20 anos da criação da TV Olhos D’Água, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e da programação da 10• Feira do Livro, será realizada nesta sexta-feira (29), a partir das 16 horas, a mesa de debates intitulada “Democratização da Comunicação: TV Pública e Redes Sociais”.

O evento ocorrerá no auditório Professora Malena Besnosik, instalado na Praça João Barbosa Carvalho (Praça do Fórum), especialmente para realização da Feira do Livro que este ano completa uma década.

A mesa redonda contará com a participação dos especialistas em televisão pública, Nadia Virgínia Carneiro, professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e ex-coordenadora da TV Olhos D’Água (2009 a 2012), e de Pola Ribeiro, cineasta e ex-diretor do Instituto de Radiodifusão da Bahia (Irdeb).

Representando as redes sociais e mídia livre vão participar da mesa, Alex Pegna Hergog, relações públicas e membro do Coletivo Intervozes e Rogério Castro, jornalista e integrante da Mídia Lampião – Rede Alternativa de Jornalistas.

A mediação ficará por conta do coordenador da TV Olhos D’Água, Elsimar Pondé.

A 10ª edição da Feira do Livro começou na terça, 26 de setembro, e prossegue até o domingo (1º de outubro) na Praça do Fórum em Feira de Santana.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 75 – 3161 8205, também pelo e-mail tvuefs@gmail.com ou ainda pelas páginas da TVOD no Facebook, Instagram e Twitter.