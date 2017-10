Festival de Teatro leva espetáculo ao distrito da Matinha em Feira de Santana

O distrito da Matinha, em Feira de Santana, é reconhecido como área quilombola. Hoje às 15 horas, na sede do grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha, o ator e diretor mineiro Rodrigo Robleño apresenta o espetáculo “O Viralata tá Solto.”

Artistas de pelo menos quatro estados participam das atividades do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs), nesta quarta-feira (4). Diversos locais do.Municipio.

Veja a programação completa no site www.ciacucadeteatro.com.br

Para fechar a programação desta quarta, às 19h30, o Coletivo Teatral Cooxia (BA) encena a montagem “Avesso”, no Centro de Cultura Amélio Amorim.

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015), com sede e foro na cidade de Feira de Santana – BA.

A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos de cunho socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA