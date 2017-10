Música e histórias do teatro feirense nesta Quinta dos Bossais na Cúpula do Som

Depois do sucesso de público e crítica de todo o mês de setembro, a Quinta dos Bossais segue durante o mês de outubro com mais novidades.

O projeto de música brasileira com atividades formativas e artes integradas do Coletivo Culturas é protagonizado pela Baiana Bossa que faz show nesta quinta (5), às 21h, com a roda de conversa “Memórias do Teatro Feirense.

O evento acontece na Cúpula do Som, espaço intimista e com infraestrutura de som, iluminação e palco apropriada para bons espetáculos musicais.

Os convidados dessa noite “discussônica” são o ator e diretor Geovane Mascarenhas, a atriz e diretora Elizete Destèffani e o jornalista e escritor do livro “O Teatro em Feira de Santana”, Geraldo Lima, que ficam disponíveis para responder as curiosidades do público.

Os interessados em certificado podem solicitar previamente pelo e-mail contato@culturasss.com.br.

O show da Baiana Bossa invade a cena com um repertório de bossa nova, jazz, música do nordeste, samba, música brasileira.

Na formação, a cantora Lorena Porto assume o vocal com o guitarrista Cid Fiuza, que também assina a direção musical, além de Anselmo Roberto no contrabaixo e César Miranda na bateria.

SERVIÇO

O QUÊ? Quinta dos Bossais – Discussônica – com show da Baiana Bossa.

QUANDO? Nesta quinta (05.10), às 21h

ONDE? Rua Domingos Barbosa de Araújo, 750 – Kalilândia. Feira de Santana/BA. Na rua da Localiza, ao lado do prédio da Niro.

Mais informações e reservas pelo WhatsApp 75 99191.5071. Saiba mais em www.baianabossa.com.br. Perdeu a BAIANA BOSSA no Bahia Meio Dia da TV Subaé, afiliada Globo? Confira aqui: https://youtu.be/V2zZQjKhEYE.