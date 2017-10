‘Feira que te quero ver’, projeto estimula produção de conteúdos sobre o município

O Projeto “Feira Que Te Quero Ver” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana-BA e tem como objetivo difundir o patrimônio social, histórico e cultural do município.

Em sua segunda edição, o Projeto promove o concurso de produção de vídeos, fotografias e e-books com o foco local, ou seja, as temáticas das produções estarão voltadas para o destaque do patrimônio social, histórico e cultural existente no contexto da comunidade em que a escola está inserida.

Apresentados pelas unidades escolares podem ser votados os vídeos, as fotografias e os e-books desenvolvidos por estudantes da Rede Pública Municipal de Feira de Santana.

clique aqui e vote