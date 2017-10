Frei Beto vem a Feira de Santana palestrar na UEFS nos 50 anos do MOC

Presente hoje nos territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão, o MOC está completando 50 anos de atividade.

Uma programação especial nos dias 17 e 18 de outubro na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) celebra a fundação dessa entidade.

Haverá uma feira de produtos agroecológicos e da agricultura familiar, exposições fotográficas, apresentações culturais, festival literário e nesta terça-feira, 17, às 19h30 a palestra: A atual conjuntura brasileira e a construção da esperança, ministrada por Frei Betto.

Com mais de 60 livros publicados, Frei Betto é escritor, estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia e é ativista social e político.

O MOC, Movimento de Organização Comunitária é uma entidade civil, de direito privado, para fins filantrópicos, voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade humana, com atuação focada no semiárido da Bahia.