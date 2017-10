Concurso do CREA da Bahia incentiva fabricação de cerveja artesanal

Estão abertas as inscrições para o I Concurso Engenheiro Premium, iniciativa realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, voltada ao incentivo ao ensino e pesquisa no processo de fabricação de cerveja artesanal, bem como, fortalecimento das profissões da área tecnológica, como Engenharia Química e de Alimentos.

O concurso envolverá estudantes e instituições de ensino da Bahia e conta com o patrocínio da Bahia Malte.

Para participar da seleção, os candidatos deverão preencher formulário online e anexar comprovante de matrícula, documento de identificação com foto e relatório técnico do processo, descrevendo todas as etapas da fabricação da cerveja inscrita, com registro fotográfico, no e-mail:concursoengpremium@crea ba.org.br.

Asinscrições vão até dia 31/10 e os resultados serão divulgados no Dia do Engenheiro, comemorado em .

Integram a Comissão Julgadora, engenheiros com experiência no ramo de produção de cerveja, profissionais com reconhecida capacidade técnica e membros da Beer Judge Certification Program (BJCP). Os critérios de avaliação do produto respeitarão os recomendados pela instituição e as amostras envazadas conforme orientação do edital (confira abaixo), deverão ser entregues de 20 a , na Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas, CEP: 40.243-620, Salvador-BA.

Premiação – Os três primeiros classificados ganharão medalhas e certificados. O primeiro lugar também levará para casa livros técnicos e insumos cervejeiros. O segundo e terceiro lugares ganharão insumos cervejeiros e duas licenças do software cervejeiro beersmith, respectivamente. A instituição de ensino campeã receberá um equipamento Mec Bier Hobby com capacidade para 30 litros.

Concurso semelhante foi realizado no primeiro semestre pelo Crea-SC. A iniciativa reuniu 30 equipes de diferentes cidades catarinenses. Para o presidente do Crea, engenheiro mecânico Marco Amigo, incentivar a pesquisa numa área tão promissora foi uma decisão acertada do Crea-BA. “A Câmara de Química está de parabéns por levar adiante esta ideia que estimula não só a produção de cervejas artesanais na Bahia como também coloca em destaque a importância das engenharias química e de alimentos”,observa.

Saiba mais – A cultura da cerveja artesanal na Bahia é um fenômeno recente, que vem conquistando cada vez mais seguidores.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), no país, há cerca de 350 cervejarias artesanais que representam aproximadamente 1% do mercado bilionário da indústria cervejeira brasileira.

A entidade, que representa os apreciadores e fabricantes do Estado, é a Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia (ACervA), que foi criada em 2007 e é formada por cerca de 120 associados,

fonte:Nadja Pacheco