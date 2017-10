Maryzelia participará sábado no Rio de Janeiro da maior roda-de-samba do mundo

No próximo dia 21, a cantora feirense Maryzelia participa no Rio de Janeiro da maior roda de samba do mundo que pretende ser inscrita no livro de recordes,o Guinness.

Pelo Facebook, a cantora fez o convite aos fãs:

“Meus “sinhores “,Programem-se!!

Pelo 2ª ano consecutivo tivemos o prazer de sermos convidados a participar do projeto BATUQUE DA BOA!

Esse ano ao invés de várias rodas espalhadas pelo Rio de Janeiro será concentrado somente no PARQUE DE MADUREIRA com vários convidados, entre eles: Projeto Criolice, Cacique de Ramos, Pedra do Sal, Fundo de Quintal, Nei Lopes e várias outros.

No final, formaremos a MAIOR RODA DE SAMBA DO MUNDO com mais de 250 músicos para entrarmos para o LIVRO DOS RECORDES! Será histórico!

Esperamos vocês lá!

Sábado, 21/ Outubro

Início: 13h00

Roda de Samba do Projeto Criolice: 17h00

Término: 21h00

Local: PARQUE DE MADUREIRA”

Maryzelia